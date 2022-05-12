في برج حمود... سرقا 30 ألف دولار من خزنة داخل متجر!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة وكشف هوية مرتكبيها وتوقيفهم، فبتاريخ 5-5-2022، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى أحد المتاجر المعد لبيع الأثاث في محلة برج حمود - الطريق البحرية، وسرقوا من داخله خزنة حديدية تحتوي على مبلغ 30،000 دولار أميركي ومستندات، وفروا إلى جهة مجهولة.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هوية الفاعلين، ومن بينهم: ح. ج. (مواليد عام 1992، سوري) وح. ح. (مواليد عام 1995، سوري).وبتاريخ 8-5-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، ألقت إحدى دوريات الشعبة القبض عليهما في محلة النبعة. وبتفتيشهما ومنزلهما، ضبطت أدوات تم استخدامها في عملية السرقة و3 هواتف خلوية.وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ عملية سرقة الخزنة من المتجر بواسطة الكسر والخلع، بالاشتراك مع شخص آخر، حيث عمدوا إلى نقلها بواسطة عربة جر نوع "ترولي" وتفريغ محتوياتها وتقسيم المبلغ المالي في ما بينهم، ثم رموا الخزنة في مجرى نهر بيروت.وبعد الدلالة عليها من قبل الموقوفين، تم ضبطها، وفي داخلها عدد من المستندات قرب مجرى النهر في محلة برج حمود، إضافة إلى العربة المستخدمة في العملية.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث".