العريضي اتصل بالرئيس الفلسطيني معزيًا بأبو عاقلة: حملت إلى كل العالم معاناة الشعب الفلسطيني

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أجرى الوزير السابق غازي العريضي اتصالا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قدم خلاله التعزية ب"استشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة التي تميزت مسيرتها بالمهنية والأخلاقية والشجاعة والقوة في نقل الحقيقة صوتا وصورة، وحملت الى كل العالم معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت أطول وأبشع إحتلال في التاريخ وتمارس فيه إسرائيل كل أنواع الإرهاب".وحيا العريضي "الشعب الفلسطيني على عزيمته وصموده وهبته الواحدة في مواكبة مسيرة تشييع بو عاقلة الاستثنائية وإصراره"، مؤكدا ان "العروبة هي التزام مبدئي ثابت بالقضية الفلسطينية".