مفقود لبناني: في السجون السورية أم في زورق الموت؟

بعد تم التداول بأخبار عن العثور على الشاب محمد عبدالحميد الملقب ب "محمد البيرة" من منطقة القبة في طرابلس داخل السجون السورية، بعدما كان قد اشيع انه قضى غرقا في زورق الموت في ١٤ ايلول ٢٠٢٠ ، افيد من مصادر العائلة" ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تواصل مع العائلة وابلغها انه بدأ اتصالاته مع الجانب السوري للتأكد من المعلومات، حيث من المتوقع ان تحصل العائلة على جواب في خلال اليومين المقبلين.

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