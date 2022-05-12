22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي يضع مواصفات لرئيس حكومة ما بعد الانتخابات
Lebanon 24
12-05-2022
|
23:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": هل يعاد تكليف ميقاتي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة؟ أم أن البديل يكون بتحويل الحالية إلى حكومة تصريف أعمال؟ برغم أن البلد لا يحتمل التمديد لها لأنها تفتقد الشروط المطلوبة لمواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً أن صلاحياتها تبقى محدودة جداً طالما أنها لا تملك الصلاحيات باتخاذ القرارات التي تؤهلها للمضي في عملية إنقاذ البلد.
Advertisement
فهل يعود ميقاتي على رأس حكومة كاملة الأوصاف؟ أم أنه ليس في وارد تولي رئاستها بشروط الآخرين إذا أرادوا ابتزازه والتهويل عليه بمرشح آخر لتوليها؟
يمكن القول بأن تكليف ميقاتي برئاسة الحكومة قد يؤدي إلى تصحيح الخلل الناجم عن غياب المرجعيات السنية عن البرلمان، وإنما لا يريد تشكيلها بأي ثمن ما لم يدرك الجميع، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، بأن لبنان يمر حالياً في مرحلة صعبة ولم يعد من الجائز الدخول في تجاذبات سياسية يدفع أثمانها البلد، مضيفاً بأن تشكيلها بسرعة وعلى أساس معايير ومواصفات تدفع باتجاه تضافر الجهود لإخراج البلد من التأزم، وإلا فما عليهم إلا البحث عن مرشح آخر، ليس تهرباً من المسؤولية وإنما لضمان تفعيل العمل الحكومي لوقف الانهيار.
إلا أن الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة جديدة يستدعي السؤال عن موقف رئيس الجمهورية ومدى استعداده للتجاوب مع تشكيل حكومة مهمة بمواصفات غير تلك التي أطاحت بالمبادرة الفرنسية عندما رضخت باريس للأمر الواقع ووافقت على تخليها عن المواصفات التي كان حددها الرئيس إيمانويل ماكرون بلقائه برؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر والتي تقوم على تشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين من غير المنتمين للأحزاب تعذر على الحريري تشكيلها.
فهل يبادر عون إلى تسهيل تشكيل حكومة تحاكي المبادرة الفرنسية بنسختها الجديدة بعد إعادة انتخاب ماكرون رئيساً لولاية ثانية .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيناريو سعر الدولار بعد الانتخابات.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة
Lebanon 24
سيناريو سعر الدولار بعد الانتخابات.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة
02:29 | 2022-05-13
13/05/2022 02:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارلا حداد حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (صور)
Lebanon 24
ابنة كارلا حداد حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (صور)
04:00 | 2022-05-13
13/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا سعد بمبلابس صيفية... شاهدوها كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
رولا سعد بمبلابس صيفية... شاهدوها كيف بدت (صورة)
16:00 | 2022-05-12
12/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يصدرُ "توجيهاته" النهائية.. هل سيدعم جنبلاط "انتخابياً"؟
Lebanon 24
برّي يصدرُ "توجيهاته" النهائية.. هل سيدعم جنبلاط "انتخابياً"؟
03:00 | 2022-05-13
13/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد
Lebanon 24
الموت يغيّب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد
06:17 | 2022-05-13
13/05/2022 06:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:25 | 2022-05-13
بدء وصول صناديق الاقتراع الى سرايا حلبا
12:24 | 2022-05-13
وزارة الصحة: 62 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
12:16 | 2022-05-13
خطف شابة في هذه المنطقة.. هكذا اُستدرجت برفقة خطيبها وشقيقته
12:10 | 2022-05-13
هل أعطى كرم كلمته الأخيرة؟
11:45 | 2022-05-13
ميقاتي: لطالما نادت شريحة واسعة من اللبنانيين بالتغيير.. وهذه هي الفرصة المناسبة
11:40 | 2022-05-13
ادارة مستشفى الحريري تعلن تعليق الاضراب
فيديو
تعرفوا إلى سيارة "Range Rover Sport" الجديدة... وهذه ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Range Rover Sport" الجديدة... وهذه ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-05-13
13/05/2022 20:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُهدد: اللي بدو يعتدي علي بمحيه من الوجود! (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يُهدد: اللي بدو يعتدي علي بمحيه من الوجود! (فيديو)
00:23 | 2022-05-13
13/05/2022 20:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
06:00 | 2022-05-12
13/05/2022 20:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact