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لبنان

دائرة الجنوب الثالثة.. تحدي المجتمع المدني الاساسي

علي منتش Ali Mantash

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Lebanon 24
13-05-2022 | 02:30
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يستعد حزب الله لخوض معركة في دائرة الجنوب الثالثة من اجل تحقيق هدفين، الاول الفوز بكل المقاعد في الدائرة والثاني هو رفع نسبة الاقتراع لاظهار تأييد بيئته له.
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تتألف دائرة الجنوب الثالثة من ثلاث دوائر صغرى هي ، النبطية، بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، حيث تتنافس القوى السياسية واللوائح الموجودة على ١١ مقعدا، ثلاث مقاعد شيعية في النبطية وثلاث مقاعد شيعية في بنت جبيل، ومقعدين شيعيين اضافة الى مقعد درزي واخر ارثوذكسي واخر سني في مرجعيون حاصبيا.
عدد الناخبين في الدائرة 497621، ويتنافس فيها   ٢٦ مرشحا مقسمين على ثلاث لوائح اساسية، اللائحة الاولى هي لائحة ثنائي حزب الله وحركة امل تحت اسم "الامل والوفاء" والثانية هي لائحة "صوت الجنوب" - مجتمع مدني في حين ان اللائحة الثالثة هي لائحة "معا نحو التغيير" مجتمع مدني ايضا.
المعركة في دائرة الجنوب الثالثة على مقعد واحد، اذ تسعى لائحة معا نحو التغيير للوصول الى الحاصل الاول في حين يعمل حزب الله على حشد جمهوره  لرفع نسبة الاقتراع وانهاء اي فرصة للخرق. 
عام ٢٠١٨ فاز حزب الله وحركة امل بكل المقاعد، بالرغم من تكتل كل من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي في لائحة واحدة ضده اذ اقتربت اللائحة من الحاصل لكنها لم تصل اليه، وفي هذه الانتخابات سيمنح التيار الوطني الحر اصواته لحزب الله في حين ان الحزب الديمقراطي لديه مرشح في لائحة الحزب وتيار المستقبل منكفئ عن المعركة. 

لبنان

خاص

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علي منتش Ali Mantash

@alimantash
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