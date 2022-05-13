مهرجان "يُحبط" لائحة ثورية في الشوف!

رغم الحشد والدعوة بشكل كثيف له، لم يأتِ المهرجان الانتخابيّ للائحة "سيادة وطن" في دائرة الشوف - عاليه على قدر الآمال والتوقعات.

المهرجان الذي أقيم قبل يومين، كشف عن "ضعف" الأحجام الشعبيّة المرتبطة بالجهات الحزبية والتمثيلية ضمن اللائحة، وذلك وفق تعبيرات ناشطين ومراقبين.

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مع هذا، فإن بعض الجهات اعتبرت المهرجان رسالة واضحة لخروج "سيادة وطن" من السباق الانتخابي الذي يشهدُ على حماوةٍ كبيرة.

وأفيد أن جهة حزبية ضمن اللائحة استقدمت أشخاصاً من خارج دائرة الشوف-عاليه للمشاركة في المهرجان.

في المقابل، نفت مصادر في اللائحة كل الإشاعات المرتبطة بالمهرجان، مشيرة إلى أن "الحرب عليها فرضت على الخصوم ترويج الأكاذيب وذلك بسبب قوة اللائحة ومكانتها في الانتخابات".

واعتبرت المصادر أن الحشود كانت جيّدة، بعكس ما جرى الترويج له بأن ساحة المهرجان كانت فارغة.