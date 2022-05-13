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لبنان

سيناريو سعر الدولار بعد الانتخابات.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة

Lebanon 24
13-05-2022 | 02:29
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قال الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة إنّ "سعر صرف الدولار في لبنان بعد الانتخابات النيابية، مرتبطٌ بنتائج ذلك الاستحقاق".
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار حبيقة إلى أنّ "سعر الصرف قد يشهد انخفاضاً بعكس التوقعات في حال حدوث تغيير وان كان ضئيلاً، لان العامل النفسي ينعكس على الدولار ومرتبط بالثقة".
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وعن البلبلة حول قيمة الاحتياطي لدى المصرف المركزي، لفت حبيقة إلى أنّ رقم الـ10 مليارات واقعي وحقيقي، مضيفاً: "الضغط للإبقاء على الدعم يؤدي إلى انخفاض هذا الرقم مع استمرار السحوبات، وهي أموال المودعين". 
 

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