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لبنان

رابطة أساتذة التعليم المهني شكرت كل من ساهم في اتمام ملف حوافز ال90 دولارا

Lebanon 24
13-05-2022 | 03:32
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 اصدرت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان بيانا، توجهت فيه بالشكر لكل "من سعى لاتمام ملف الحوافز (ما يعرف بال٩٠$) لاساتذة الملاك والاساتذة المتعاقدين والمتعاقدين في المشاريع المشتركة والعاملين على حساب صناديق المساهمة في التعليم المهني والتقني، بعد ان احيل الى مصرف لبنان.
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وتوجهت بالشكر بداية الى وزير التربية القاضي عباس الحلبي ولمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري وفريق عملها "الذين لم يدخروا جهداً في عملية التدقيق لانجازه بالدقة المطلوبة التي تتطلب عناية ودراية خاصة وتجنباً لاي خطأ قد يلحق ضرر ا او تأخير ا بأحد المستفيدين من هذه المستحقات".

و طالبت الرابطة حاكم مصرف لبنان ب"التدخل لدى المصارف لتعجيل احالة هذه المستحقات وصرفها بأقصى سرعة ممكنة دون اي سقف.
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