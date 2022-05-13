محضر ضبط بحق سوبرماركت في صيدا... ما السبب؟

واصل مندوبو مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتهم الميدانية بالتعاون مع الامن العام ، في اطار الحد من احتكار التجار واصحاب السوبرماكت والمحال، وملاحقة المتلاعبين منهم بالاسعار .

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وكشف فريق منهم على أحد أكبر سوبرماركات مدينة صيدا بمواكبة قوة من المكتب الاقليمي للامن العام جنوباً، وتبين لهم عدم اعلان اسعار بعض الاصناف، اضافة الى تجاوزه هامش نسب الارباح المسموح بها من قبل وزارة الاقتصاد، مما استدعى تنظيم محضر ضبط بحق صاحبه لعدم تقيده بالشروط المذكورة، ليعرض لاحقاً على النيابة العامة الممثلة بالنائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان ، ويصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .