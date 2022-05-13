Advertisement

لبنان

مداهمات لـ"قوى الأمن".. ماذا جرى في عرمون؟

Lebanon 24
13-05-2022 | 03:51
A-
A+
Doc-P-951766-637880368557661551.jpeg
Doc-P-951766-637880368557661551.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات للحدّ من عمليات سرقة الدّراجات الآلية، التي كثُرت في الآونة الأخيرة في العديد من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان، توافرت معلومات للشّعبة حول وجود دراجات آليّة يُشتبه بأنّها مسروقة في داخل مستودعٍ في عرمون. 
Advertisement
بنتيجة المتابعة الميدانية التي أجرتها القطعات المختصّة في الشّعبة، تمكّنت من تحديد مكان المستودع المذكور، ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمّ تحديد هويّة شاغله، ويدعى:
- ع. م. (مواليد عام 1981، لبناني الجنسيّة)، متوارٍ عن الأنظار.
 بتاريخ 14/4/2022، دهمت إحدى دوريّات الشّعبة المستودع. وبتفتيشه، ضبطت في داخله /9/ درّاجات آليّة مسروقة، وهيكل دراجة مسروقة أيضًا، إضافةً إلى ضبط قطع دراجات (فيش وفيبرات...)، وإيصالات بيع دراجات آليّة "كَسِر"، ورخص سير آليات، وختم باسم "بؤرة حجز".
 أجري المقتضى القانوني بشأن الدّراجات الآلية، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق المشتبه فيه، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيفه.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:25 | 2022-05-13
12:24 | 2022-05-13
12:16 | 2022-05-13
12:10 | 2022-05-13
11:45 | 2022-05-13
11:40 | 2022-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website