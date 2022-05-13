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لبنان
مداهمات لـ"قوى الأمن".. ماذا جرى في عرمون؟
Lebanon 24
13-05-2022
|
03:51
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صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات للحدّ من عمليات سرقة الدّراجات الآلية، التي كثُرت في الآونة الأخيرة في العديد من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان، توافرت معلومات للشّعبة حول وجود دراجات آليّة يُشتبه بأنّها مسروقة في داخل مستودعٍ في عرمون.
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بنتيجة المتابعة الميدانية التي أجرتها القطعات المختصّة في الشّعبة، تمكّنت من تحديد مكان المستودع المذكور، ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمّ تحديد هويّة شاغله، ويدعى:
-
ع. م. (مواليد عام 1981، لبناني الجنسيّة)، متوارٍ عن الأنظار.
بتاريخ 14/4/2022، دهمت إحدى دوريّات الشّعبة المستودع. وبتفتيشه، ضبطت في داخله /9/ درّاجات آليّة مسروقة، وهيكل دراجة مسروقة أيضًا، إضافةً إلى ضبط قطع دراجات (فيش وفيبرات...)، وإيصالات بيع دراجات آليّة "كَسِر"، ورخص سير آليات، وختم باسم "بؤرة حجز".
أجري المقتضى القانوني بشأن الدّراجات الآلية، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق المشتبه فيه، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيفه.
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