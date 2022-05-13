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لبنان

خلاف زوجي أدى الى إحراق المنزل في هذه المنطقة!

Lebanon 24
13-05-2022 | 04:30
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تطور خلاف عائلي بين زوج وزوجته الى إحراق منزل في بلدة برج رحال شمال مدينة صور، وفق مندوبة "لبنان 24".

على الفور حضرت فرق الاطفاء في جمعية الرسالة فوج برج رحال وبدأ عملية اخماد النيران التي أتت على كافة مقتنيات المنزل.
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