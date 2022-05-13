بالأسماء.. الكشف عن أسماء لبنانيات تعاملن مع إسرائيل!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية اصدرت برئاسة العميد علي الحاج سلسلة أحكام بصورة غيابية في حق كل من: سميرة.ع، رولا.ع، تريز.إ، نهى.ع، هلا.ع، سميرة.ط و نوال.ع ( جميعهن لبنانيات) لإقدامهن على التعامل مع العدو الإسرائيلي والإستحصال على الجنسية الإسرائيلية ودخول بلاد العدو من دون إذن مشروع.

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وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حق كل واحدة منهن مدة 15 سنة، وغرامة بمليون ليرة لبنانية وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهن، سنداً الى المواد 49 و 63 و 278 و 285 و 205 من قانون العقوبات.