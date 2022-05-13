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لبنان

بالأسماء.. الكشف عن أسماء لبنانيات تعاملن مع إسرائيل!

Lebanon 24
13-05-2022 | 04:42
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية اصدرت برئاسة العميد علي الحاج سلسلة أحكام بصورة غيابية في حق كل من: سميرة.ع، رولا.ع، تريز.إ، نهى.ع، هلا.ع، سميرة.ط و نوال.ع ( جميعهن لبنانيات) لإقدامهن على التعامل مع العدو الإسرائيلي والإستحصال على الجنسية الإسرائيلية ودخول بلاد العدو من دون إذن مشروع.
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وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حق كل واحدة منهن مدة 15 سنة، وغرامة بمليون ليرة لبنانية وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهن، سنداً الى المواد 49 و 63 و 278 و 285 و 205 من قانون العقوبات.
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