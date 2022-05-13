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لبنان

استعدوا.. طقسٌ حار سيضرب لبنان في هذا التاريخ

Lebanon 24
13-05-2022 | 05:37
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة واجواء سديمية مع ارتفاع ملحوظ وحاد في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية (تبقى درجات الحرارة مرتفعة خلال الليل لتبلغ ذروتها فجر الاحد) كما تنشط الرياح لتقارب 80 كلم/س فجر الأحد، وتكون محملة بالغبار وتنخفض معها الرؤية ونسبة الرطوبة.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة:  طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر يوم السّبت بكتل هوائيّة حارّة وجافّة محمّلة بالغبار،  تؤدي الى اجواء سديمية بسبب تمركز منخفض جوي شمال مصر، من المتوقع اتجاهه نحو تركيا نهار الاحد مع امطار موحلة واشتداد في سرعة الرياح بدءاًّ من مساء السبت لتصل لحدود 80 كلم/س نهار الاحد .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيّار بين 18و 27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: 
 
قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا في المناطق الشمالية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة وبداية ظهور الغبار في الاجواء الجنوبية ودرجات حرارة ضمن معدلاتها.

السبت: 
 
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة واجواء سديمية مع ارتفاع ملحوظ وحاد في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية (تبقى درجات الحرارة مرتفعة خلال الليل لتبلغ ذروتها فجر الاحد) كما تنشط الرياح لتقارب 80 كلم/س فجر الأحد وتكون محملة بالغبار وتنخفض معها الرؤية ونسبة الرطوبة.

الأحد: 
 
غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وامطار محلية متفرقة ، بخاصة في الداخل تكون موحلة ورياح ناشطة تصل لحدود ال75 كلم/س.

الإثنين: 
 
غائم جزئياً مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة لتعود تحت معدلاتها الشهرية بخاصة شمال البلاد.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 29 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيّد.

- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين  50و 85 %.

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:  5,38

- ساعة غروب الشمس:   19,32
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