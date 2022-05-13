من وزير الصحة.. قرارٌ بإقفال دور الحضانة الاثنين المقبل

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض البيان التالي:



"تقفل جميع دور الحضانة الخاصة في جميع المناطق اللبنانية في اليوم الذي يلي الانتخابات، أي يوم الاثنين الموافق 16 أيار 2022، على ان يستأنف الدوام فيها الثلاثاء 17 أيار 2022".

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