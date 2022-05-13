عون: سأبقى أحارب من أجل مكافحة الفساد حتى آخر لحظة من ولايتي

قال رئيس الجمهورية ميشال عون أثناء استقباله بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية، "ثمة مرشحون يستغلون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ويدفعون المال لمصادرة خيار الناخبين الذي يفترض ان يكون محرراً من اي قيد".

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وأضاف عون أنّ "بعض المال الذي يُدفع في الاستحقاق الانتخابي يأتي من خارج لبنان ونراهن على وعي الناخبين ورفضهم ان يكونوا سلعاً تباع وتُشترى".

وتابع: "سيصار بعد انجاز الانتخابات الى تشكيل حكومة جديدة تستكمل الخطوات الاصلاحية التي بدأتها الحكومة الحالية".

أما رئيس البعثة الاوروبية، فقال: "المراقبون سيتوزعون في المناطق اللبنانية كافة لتحقيق متابعة متكاملة للانتخابات دعماً للديمقراطية التي يتمتع بها لبنان".

في سياق آخر، قال عون أثناء استقباله جمعية "اموالنا لنا": "سأبقى احارب من اجل اعادة حقوقكم ومكافحة الفساد حتى آخر لحظة من ولايتي".

وامل ان "تؤدي المفاوضات مع صندوق النقد الى نتائج ايجابية تضع الأسس المناسبة لاعادة اصلاح الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد".