Advertisement

لبنان

عون: سأبقى أحارب من أجل مكافحة الفساد حتى آخر لحظة من ولايتي

Lebanon 24
13-05-2022 | 07:09
A-
A+
Doc-P-951833-637880481913076525.jpg
Doc-P-951833-637880481913076525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الجمهورية ميشال عون أثناء استقباله بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية، "ثمة مرشحون يستغلون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ويدفعون المال لمصادرة خيار الناخبين الذي يفترض ان يكون محرراً من اي قيد".
Advertisement
 
 
وأضاف عون أنّ "بعض المال الذي يُدفع في الاستحقاق الانتخابي يأتي من خارج لبنان ونراهن على وعي الناخبين ورفضهم ان يكونوا سلعاً تباع وتُشترى".
 
 
وتابع: "سيصار بعد انجاز الانتخابات الى تشكيل حكومة جديدة تستكمل الخطوات الاصلاحية التي بدأتها الحكومة الحالية".
 
 
أما رئيس البعثة الاوروبية، فقال: "المراقبون سيتوزعون في المناطق اللبنانية كافة لتحقيق متابعة متكاملة للانتخابات دعماً للديمقراطية التي يتمتع بها لبنان".
 
 
في سياق آخر، قال عون أثناء استقباله جمعية "اموالنا لنا": "سأبقى احارب من اجل اعادة حقوقكم ومكافحة الفساد حتى آخر لحظة من ولايتي".
 
 
وامل ان "تؤدي المفاوضات مع صندوق النقد الى نتائج ايجابية تضع الأسس المناسبة لاعادة اصلاح الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:25 | 2022-05-13
12:24 | 2022-05-13
12:16 | 2022-05-13
12:10 | 2022-05-13
11:45 | 2022-05-13
11:40 | 2022-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website