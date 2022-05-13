الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ذمة الله... حداد رسميّ في لبنان وتنكيس للاعلام

غيّب الموت، اليوم الجمعة، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

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مذكرة الحداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة هنا نصها:

يُعلن الحداد الرسمي على فقيد الامة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 13 أيار 2022،

تُنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022 ضمناً، وعلى الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة.

تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

الرئيس عون

وابرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، الى نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والى ولي عهد امارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معزيا بوفاة رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان.



واعتبر الرئيس عون انه برحيل الشيخ خليفة،" تفتقد الامارات احد ابرز رواد النهضة والحداثة فيها الذي سار على خطى والده مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مستلهما حكمته ورؤيته المستقبلية الضامنة لتحقيق الرفاه في البلاد وتطورها والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة، كما تفتقد الدول العربية رئيسا حمل قضاياها العادلة وكان مناصرا لها ومدافعا عنها في المحافل الدولية فيما يفتقد لبنان اخا صادقا احبه واحب شعبه الذي بادله المحبة والوفاء".



وقدم الرئيس عون الى الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد التعازي باسم لبنان رئيسا وشعبا، سائلا" للراحل الكبير الرحمة ولدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة دوام التقدم والرفاه".

الرئيس بري

وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري معزيا لولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برحيل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أبرق معزيا لرئيس المجلس الوطني الإتحادي في دولة الإمارات صقر غباش.





الرئيس ميقاتي

وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر" تويتر": خسر لبنان والعالم العربي رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،الذي كان عن حق ثمرة من شجرة زايد الطيبة ،وصديقا ناصر القضايا العربية ودافع عنها، كما كانت له وقفات لن تنسى تجاه لبنان وشعبه. رحمه الله.

مفتي الجمهورية

ونعت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية فقيد الأمة العربية والإسلامية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله تعالى، فقد خسر العالم وبخاصة العالمان العربي والإسلامي رجلا مميزا في مواقفه الشجاعة والحكيمة، ورائد الإنماء والتطور وداعية الوفاق والعدل والتسامح.”



وأشار دريان إلى أن برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “خسرت الإمارات باني نهضتها الحديثة، شخصية فذة سعت دوماً لإحقاق الوفاق والوئام والسلام بين الشعوب، حقق لشعبها العربي الإماراتي الشقيق الازدهار والنمو وفرص العيش الكريم، وجعل للإمارات مكانة مرموقة بين دول العالم، وساهم في رعاية ومساعدة الدول العربية والإسلامية.”



وتقدم من ولي العهد الشيخ محمد بن زايد والقيادة الحكيمة والشعب الإماراتي بخالص التعازي القلبية الصادقة.

الشيخ علي الخطيب

توجه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بالعزاء لدولة الامارات العربية المتحدة بوفاة رئيسها "المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان"، سائلا الله عز وجل للفقيد "الرحمة ولدولة الامارات الشقيقة حكومة وشعبا الاستقرار والتقدم والازدهار وتعميق العلاقات بين بلدينا لما فيه خدمة شعبينا والقضايا العربية والاسلامية المحقة وبالاخص القضية الفلسطينية والقدس الشريف".