محافظة الجنوب أتمت استعداداتها لتسليم صناديق الاقتراع غداً

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تسلم صباح اليوم محافظ الجنوب منصور ضو، صناديق اقلام الاقتراع من وزارة الداخلية والبالغ عددها 299 صندوق منها 100 لمدينة صيدا و199 لقرى قضاء صيدا - الزهراني موزعين على 52 قرية منها 46 بلدية و6 قرى ليس فيها بلدياتوفي إطار متابعته لإنهاء ما تبقى من التحضيرات لتسليمها فجر غد السبت أكد ضو " استعداد محافظة لبنان الجنوبي الكامل لتسليم الصناديق غدا لرؤساء الاقلام حيث ستتم العملية بسهولة وسلاسة ولن تستغرق الا الوقت القليل حالها كحال الانتخابات في الأعوام السابقة. "ووضعت الصناديق داخل باحة سرايا صيدا الداخلية حيث يتم تنظيمها تبعاً للمناطق والقرى التي توزع فيها رؤساء الاقلام والكتبة ومساعديهم ، الصناديق المقفلة باسلاك وشرائط بلاستيكية مزودة بكل لوازم رئيس القلم ومساعده اثناء إدارتهما العملية الانتخابية النيابية التي ستجري بعد غد الاحد ، من لوائح شطب ومحاضر وقرطاسية وحبر ووثائق ارشادية والات انارة وكمامات وزي الانتخابات الخاص بهما .