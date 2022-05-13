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لبنان

محافظة الجنوب أتمت استعداداتها لتسليم صناديق الاقتراع غداً

Lebanon 24
13-05-2022 | 07:41
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تسلم صباح اليوم محافظ الجنوب منصور ضو، صناديق اقلام الاقتراع من وزارة الداخلية والبالغ عددها   299 صندوق منها  100  لمدينة صيدا و199 لقرى قضاء صيدا - الزهراني موزعين على 52 قرية منها 46 بلدية و6 قرى ليس فيها بلديات 
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 وفي إطار متابعته لإنهاء ما تبقى من التحضيرات  لتسليمها فجر غد السبت أكد ضو " استعداد محافظة لبنان الجنوبي الكامل لتسليم الصناديق غدا لرؤساء الاقلام حيث ستتم العملية بسهولة وسلاسة ولن تستغرق الا الوقت القليل حالها كحال الانتخابات في الأعوام السابقة. "

 ووضعت الصناديق داخل باحة سرايا صيدا الداخلية حيث يتم تنظيمها تبعاً للمناطق والقرى التي توزع فيها رؤساء الاقلام والكتبة ومساعديهم ، الصناديق المقفلة باسلاك وشرائط بلاستيكية مزودة بكل لوازم رئيس القلم ومساعده اثناء إدارتهما  العملية الانتخابية النيابية التي ستجري بعد غد الاحد ، من لوائح شطب ومحاضر وقرطاسية وحبر  ووثائق ارشادية والات انارة وكمامات وزي الانتخابات الخاص بهما .
 
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