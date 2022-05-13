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لبنان

دريان نعى رئيس الامارات: خسر العالمان العربي والإسلامي رجلا مميزا في مواقفه

Lebanon 24
13-05-2022 | 07:51
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نعت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية فقيد الأمة العربية والإسلامية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله تعالى، فقد خسر العالم وبخاصة العالمان العربي والإسلامي رجلا مميزا في مواقفه الشجاعة والحكيمة، ورائد الإنماء والتطور وداعية الوفاق والعدل والتسامح.
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برحيله خسرت الإمارات باني نهضتها الحديثة، شخصية فذة سعت دوماً لإحقاق الوفاق والوئام والسلام بين الشعوب، حقق لشعبها العربي الإماراتي الشقيق الازدهار والنمو وفرص العيش الكريم، وجعل للإمارات مكانة مرموقة بين دول العالم، وساهم في رعاية ومساعدة الدول العربية والإسلامية.
ونتقدم من ولي العهد الشيخ محمد بن زايد والقيادة الحكيمة والشعب الإماراتي بخالص التعازي القلبية الصادقة.
 رحم الله رحمة واسعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأسكنه فسيح جنانه، وأنزله منازل الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أُولئك رفيقاً، وإنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجِعون".
المصدر: الوكالة الوطنية
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