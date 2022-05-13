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لبنان

الرئيس ميقاتي معزيا برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: كانت له وقفات لن تنسى تجاه لبنان وشعبه

Lebanon 24
13-05-2022 | 08:29
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قال  رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي عبر" تويتر": خسر لبنان والعالم العربي رئيس دولة الامارات العربية المتحدة  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،الذي كان عن حق ثمرة من شجرة زايد الطيبة ،وصديقا ناصر القضايا العربية ودافع عنها، كما كانت له وقفات لن تنسى تجاه لبنان وشعبه. رحمه الله.
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