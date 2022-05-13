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لبنان

بعد "زج" اسمه في الحملات الانتخابية.. وزير العدل يوضح

Lebanon 24
13-05-2022 | 09:52
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 استغرب المكتب الاعلامي لوزير العدل هنري الخوري في بيان، زج إسمه في الحملات الانتخابية، فيما نفى الخوري "نفيا قاطعا ما ورد في تغريدة أحد المرشحين حول قيامه بإتصالات داعمة لأي مرشح"، مؤكدا "وقوف وزارة العدل على مسافة واحدة من المرشحين كافة".
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