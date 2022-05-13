بعد "زج" اسمه في الحملات الانتخابية.. وزير العدل يوضح

استغرب المكتب الاعلامي لوزير العدل هنري الخوري في بيان، زج إسمه في الحملات الانتخابية، فيما نفى الخوري "نفيا قاطعا ما ورد في تغريدة أحد المرشحين حول قيامه بإتصالات داعمة لأي مرشح"، مؤكدا "وقوف وزارة العدل على مسافة واحدة من المرشحين كافة".

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