في طرابلس... مرشحة تعلن خروجها من السباق الانتخابي

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انسحاب المرشحة ديالا الاسطة من السباق الانتخابي.

يذكر ان الأسطة، كانت مرشحة عن المقعد السني في دائرة الشمال الثانية على لائحة "الجمهورية الثالثة".