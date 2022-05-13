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لبنان

في طرابلس... مرشحة تعلن خروجها من السباق الانتخابي

Lebanon 24
13-05-2022 | 10:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انسحاب المرشحة ديالا الاسطة من السباق الانتخابي.
 
يذكر ان الأسطة، كانت مرشحة عن المقعد السني  في دائرة الشمال الثانية على لائحة "الجمهورية الثالثة". 
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