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لبنان

توقيف 3 مطلوبين عند حاجز ضهر البيدر... وهذا ما كان يُخفيه أحدهم داخل ملابسه! (صورة)

Lebanon 24
13-05-2022 | 10:16
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

بتاريخ 5-5-2022، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، شخصَين على متن آلية "فان تويوتا" أنقاض، وذلك للاشتباه فيهما، وهما:
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- م. ج. (من مواليد عام ١٩٩٢، لبناني)

- وشقيقه: م. ج. (من مواليد عام ٢٠٠٢)

من خلال المتابعة، تبين أنّهما مطلوبان للقضاء، بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم محاولة قتل وتهجّم وإطلاق نار.

كذلك، أوقفت عناصر الحاجز المذكور، بتاريخ 13-5-2022، المواطن: ح. د (من مواليد عام ١٩٩٧/لبناني) مستخدمًا هوية شقيقه: -ح. د. (من مواليد عام ١٩٩٤)، وضبطت في داخل ملابسه كميّة من حشيشة الكيف، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف ومذكّرة إلقاء قبض بجرم تجارة مخدّرات.

سلّموا جميعاً، مع المضبوطات، إلى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
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