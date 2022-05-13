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لبنان

والدة البطريرك يوسف العبسي في ذمة الله

Lebanon 24
13-05-2022 | 11:05
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غيب الموت والدة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي السيدة ماري فرج مهاوج في المهجر.
 
وتقام الصلاة الجنائزية لراحة نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية، على ان تعلن التفاصيل لاحقا. 
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ولدت المرحومة ماري مهاوج في الدليبة - المتن لبنان. ولها 5 أولاد: المرحوم الدكتور ميشال، البطريرك يوسف العبسي، المهندس جورج، ليديا وغادة.
 
أسرة "لبنان 24" تتوجه بأحر التعازي لذوي الفقيدة. 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

تعازي ووفيات

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