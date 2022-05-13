مشيخة العقل: للاقتراع بهدوء واحترام دون أي تحد أو إساءة لأحد

صدر عن المكتب الإعلامي لمشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز ما يلي: "عشية موعد الاستحقاق الانتخابي النيابي يتم تداول مواقف متضاربة حول موضوع المشاركة في الاقتراع او عدمها، بعض تلك البيانات تدعو الى وضع حرم ديني على النساء المتدينات في حال اقدامهن على التصويت، وازاء هذا الامر يهم مشيخة العقل تأكيد ما أعلنته سابقا بأنه لا حرج إطلاقا على الأخوة والأخوات في ذلك، على أمل أن يتم الاقتراع بهدوء واحترام دون أي تحد أو إساء لأحد، وبكامل الحرية والوعي والمسؤولية".

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