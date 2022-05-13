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لبنان

ادارة مستشفى الحريري تعلن تعليق الاضراب

Lebanon 24
13-05-2022 | 11:40
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اعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، عن "معاودة المستشفى عمله في كافة أقسامه الخارجية وقسم الدخول والطوارئ، وذلك بعد تعليق الإضراب الذي دعا إليه العاملون في المستشفى منذ فترة".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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مستشفى رفيق الحريري

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