ادارة مستشفى الحريري تعلن تعليق الاضراب

اعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، عن "معاودة المستشفى عمله في كافة أقسامه الخارجية وقسم الدخول والطوارئ، وذلك بعد تعليق الإضراب الذي دعا إليه العاملون في المستشفى منذ فترة".

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