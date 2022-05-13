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لبنان

هل أعطى كرم كلمته الأخيرة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-05-2022 | 12:10
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إلتقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية  ونجله النائب طوني فرنجية النائب السابق سليم كرم في منزل رئيس بلدية زغرتا_اهدن أنطونيو فرنجية.
تخلل اللقاء جو من المصارحة بين فرنجية وكرم وتأكيد على وحدة الصف في يوم الانتخابات وفي مختلف المفاصل الوطنية الأساسية.
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