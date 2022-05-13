هل أعطى كرم كلمته الأخيرة؟

إلتقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ونجله النائب طوني فرنجية النائب السابق سليم كرم في منزل رئيس بلدية زغرتا_اهدن أنطونيو فرنجية.

تخلل اللقاء جو من المصارحة بين فرنجية وكرم وتأكيد على وحدة الصف في يوم الانتخابات وفي مختلف المفاصل الوطنية الأساسية.

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