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لبنان

بدء وصول صناديق الاقتراع الى سرايا حلبا

Lebanon 24
13-05-2022 | 12:25
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بدأت صناديق الاقتراع تصل تباعا الى سرايا حلبا الحكومي، حيث يتم فرزها وتوضيبها بإشراف محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، تمهيدا لتسليمها تباعا اعتبارا من صباح غد السبت، الى رؤساء الاقلام والكتبة المولجين نقلها بمواكبة من قوى الامن الداخلي الى مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 190 مركزا في دائرة الشمال الاولى وتضم 528 قلما.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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