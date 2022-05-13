وزارة الصحة: 62 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "62 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1097820، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".

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