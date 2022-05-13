مرشحٌ يعلن انسحابه من الانتخابات.. من هو؟

أعلن السيد أحمد علي علي - غانم، المرشح عن المقعد العلوي على لائحة "الجمهورية الثالثة"، انسحابه من السباق الانتخابي، مساء اليوم الجمعة.

وفي بيانٍ وجهه إلى أهالي طرابلس وجبل محسن، قال غانم: "قررت منذ بداية تفكيري في خوض الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل أن أكون في خدمة أهلي بكل عزم وإصرار. وفي ظل هذا القانون الانتخابي، كان لا بد لي أن أكون في لائحة، وقد تعرفت على السيد عمر حرفوش الذي لمست فيه نفساً تغييرياً صادقاً، فانضويت بلائحته ومارست عملي الانتخابي بكل صدق من دون أي مقابل من السيد حرفوش، كما إني لم أطلب منه شيئاً".

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ولفت غانم إلى أنه أنفق من جيبه الخاص على ماكينته الانتخابية، وأضاف: "لقد ثبت أن النوايا الحسنة للسيد عمر حرفوش لا تكفي لخوض انتخابات، وقررت بعدمراجعة المرجعية السياسية في جبل محسن والفعاليات الاجتماعية، الانسحاب من خوض الانتخابات النيابية منعاً لشتيت الأصوات لصالح خطنا الوطني لائحة الإرادة الشعبية الذي ننتمي إليه في بيئتنا".

وختم: "أتمنى التوفيق لكل أعضاء لائحتي التي كنت جزءاً منها".