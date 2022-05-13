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لبنان

عن صناديق اقتراع المغتربين.. هذا ما أعلنته وزارة الخارجية

Lebanon 24
13-05-2022 | 16:51
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مع وصول آخر صندوق اقتراع عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الجمعة الواقع في 13 أيار 2022 الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتسليمه الى وزارة الداخلية والبلديات في حرم المطار، التي بدورها اودعته في مصرف لبنان بعد نقله بمواكبة أمنية من قوى الأمن الداخلي، تعلن وزارة الخارجية والمغتربين تسليم الصناديق الـ598 العائدة الى كل مراكز واقلام الاقتراع في الدول الثمانية والخمسين التي جرت فيها الانتخابات، الى وزارة الداخلية والبلديات، وبذلك ينتهي دور وزارة الخارجية والمغتربين في العملية الانتخابية الخاصة بالمنتشرين اللبنانيين حول العالم، وتنتقل عهدة الصناديق وحمايتها الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بدورها بتوزيع الصناديق على لجان القيد يوم 15 ايار لفرزها واعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
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وتتوجه وزارة الخارجية بالشكر الى كافة الأجهزة الأمنية التي واكبت عملية وصول الصناديق وامنت سلامة وصولها الى مصرف لبنان.
 
 
 
 
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