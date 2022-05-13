مقدمات النشرات المسائية

Advertisement

العد العكسي لإنطلاق الانتخابات النيابية بدأ.في الساعات الفاصلة تنشط الماكينات الإنتخابية لحث اللبنانيين على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم وواجبهم الوطني في صناديق الاقتراع.ليجعلوا من الخامس عشر من أيار تاريخا مفصليا يرسم مستقبل خيارات لبنان الكبير لبنان الدولة والشعب والمجتمع...لبنان التعافي وحفظ حقوق الناس وتحسين ظروفهم المعيشية في الكهرباء والماء والدواء والإستشفاء وحفظ الثروات.وفيما جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى ضرورة تحويل الإستحقاق إلى إستفتاء شعبي عبر تحقيق أوسع مشاركة كشف رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى فوعاني في حديث خاص للـNBN عن إنجاز كل التحضيرات اللوجستية من قبل الماكينة الإنتخابية المركزية لتكون في خدمة اللبنانيين و جماهير الحركة في يوم لبنان الإنتخابي.من جهته أقام حزب الله مهرجانا انتخابيا حاشدا في البقاع أطل من بوابته السيد حسن نصرالله عبر خطاب وصف فيه هذا الحضور الكبير بأنه تعبير عن تمسك البقاعيين بالمقاومة.وأشار الى حالات رشى انتخابية تصل الى خمسمئة دولار للصوت من اجل حجب الأصوات عن اللوائح المدعومة من حزب الله.أبعد من التفاصيل اللبنانية توفي اليوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد.لبنان أعلن الحداد الرسمي و تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام فيما أبرق الرئيس بري الى ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والى رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش معزيا.في فلسطين المحتلة بلغت وقاحة و صلف قوات الإحتلال الإسرائيلي الى حد قتل الشهيدة شيرين ابو عاقلة ومنع المشي في جنازتها او حتى لف الجثمان بعلم فلسطين ما أدى الى وقوع صدامات عند إخراج النعش من المستشفى في القدس المحتلة.العالم العربي حزين، اذ فقد اليوم وجها بارزا من وجوهه هو رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.الحزن امتد الى لبنان حيث نكست الاعلام واعلن الحداد رسميا لثلاثة ايام.بالتوازي، تواصلت الاستعدادات لليوم الانتخابي المنتظر. وفي اليوم الاخير قبل الصمت الانتخابي النهائي استعرت الحروب الكلامية بين القوى السياسية المختلفة، وارتفعت حدة الخطاب بين اقطاب اللوائح الانتخابية، ما أشر الى ان المعركة الاحد ستكون قاسية وحاسمة.ولعل اكثر ما لفت اليوم المواقف التي اطلقها ائمة المساجد لدى الطائفة السنية ، حيث دعوا الناخبين الى المشاركة بقوة في الانتخابات والى عدم المقاطعة. فالمعركة مصيرية، ومن يتخلف عن خوضها يخسر الوطن والحاضر والمستقبل.مقابل الدعوات الوطنية التي اطلقها ائمة المساجد والتي لم يتطرقوا فيها الى التفاصيل السياسية ولم يتدخلوا لا من قريب ولا من بعيد بخيارات المواطنين، جدد المفتي الجعفري الممتاز احمد قبلان دعوته الناخبين الى الاقتراع لمصلحة الثنائي الشيعي الذي اطلق عليه تسمية الثنائي الوطني المقاوم.وقد اعتبر قبلان ان التصويت لهذا الحلف واجب وطني واخلاقي وديني. فاين الجهات المسؤولة لتنبه قبلان الى خطورة ما يقوله؟ والا يدري قبلان ومن وراءه ان التكليف الديني لا يجوز في لبنان لأنه يضرب الديمقراطية وحرية الخيار عند الناخبين؟لذلك ايها اللبنانيون، كونوا على الموعد بعد يومين، لترفضوا تحويل لبنان دولة لا ديمقراطية. فمصير جمهوريتكم على المحك. والتغيير " بدو صوتك بدو صوتك، و ب 15 ايار خللو صوتكن يغير."من الارض التي زرعت رجالا فانبتت عزا ووفاء.. من الارض التي امتلأت حبا بما رحبت، ففاضت بامواج بشرية من اهل المقاومة والإباء.. من مدينة الشمس وأخواتها حيث معدن النور وأعمدة التاريخ التي رفعها اليوم من جديد أشرف الناس وأطهر الناس..من بعلبك ومشغرة ورياق حيث البقاع – كل البقاع – كان ممتلئا أملا وصدقا ووفاء، أطل الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله مجددا مع البقاعيين الثوابت والخيارات من أجل الحماية والبناء..وبالإصبع الذي أرعب الصهاينة والاميركيين كتب معالم المرحلة التي سيصنعها وفاء البقاعيين وكل اللبنانيين في صناديق الاقتراع في الخامس عشر من ايار، حيث ستخرس الأصابع القابضة على خياراتها بكل ثقة وإتقان كل الافواه المتآمرة والمتطاولة على المقاومة واهلها.ولاهل البقاع، بل لكل اللبنانيين، وعود من عمق الصدق الذي خبروه مع سيد الوعد الصادق. وإن كان لا بد من الدولة العادلة والقادرة لانقاذ اللبنانيين من الازمات التي جلها متعمدة من اميركا وادواتها، إلا أن نواب حزب الل والحلفاء سيعملون على متابعة تنفيذ نفق يصل بيروت بالبقاع كما قال السيد نصر الله، وسيواصل وزير الاشغال العمل على ايجاد تلزيمات له وقد تابع شرقا وغربا لتحقيق الهدف الذي هو خدمة البقاعيين.وسنبذل المزيد من الجهود لتحسين الانتاج الزراعي وتأمين تصريف هذا الانتاج، ولأجله ولغيره من الملفات الحيوية لا بد من اعادة ترتيب ملفات العلاقات اللبنانية السورية، كما وعد السيد نصر الله.ولتثبيت الانماء المتوازي لا بد من تفعيل اللامركزية الادارية بما يعيد الالتفات الى محافظة بعلبك الهرمل ومظلوميتها في مشاريع الدولة الانمائية.اما للذين شكلوا لوائحهم في السفارة الاميركية – الذين هربوا أموال المودعين الى الخارج، فقد دعاهم سماحة السيد الى أن يطالبوا الاميركي بالسماح لهم باسترجاع تلك الاموال لاصحابها..ولن يفعلوا..اما اصحاب الشعارات التافهة والعنتريات المغالية، فالرد عليها متروك لاصابع اهل المقاومة وما ستقرره في صناديق الاقتراع من ثقة بلوائح الامل والوفاء، كما بكل الحلفاء.بعدما قال الجميع كل شيء بات الصمت الانتخابي من باب تحصيل الحاصل، ساعات قليلة ويدلون بكل ما عندهم استعدادا "لسبت الصمت" تمهيدا لأحد المنازلة الكبرى، وهي أهم بأشواط من منازلة 2018، للأسباب التالية:انها تأتي بعد ثورة 17 تشرين ما ما نتج عنها من حراك ومجموعات ثورية، سيكون امتحانها الكبير بعد غد الأحد.أنها ستنتج مجلسا نيابيا هو الذي سيتولى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.إن المجلس الجديد ستلقى على عاتقه ملاقاة الحكومة الجديدة، إذا تشكلت، في ملف التعاطي مع صندوق النقد الدولي وهو سترة الإنقاذ الوحيدة لتفادي الغرق، علما ان البلد في خضم الغرق الآن، وهذا ما سيظهر في الجزء الخامس من الحقيقة المرة إذ خرج من لبنان بين 2014 و2021، 178 مليار دولار فيما دخل اليه 96 مليار دولار لتكون الفجوة 82 مليار دولار.بالانتقال إلى الملفات الاقليمية والدولية، لا بصيص من فيينا: الولايات المتحدة اعتبرت أن التوصل الى تسوية مع إيران لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي يبقى "بعيد المنال" رغم التفاؤل الذي أبداه الاتحاد الاوروبي بعد زيارة مفاوضه لطهران.وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "على ايران أن تقرر ما إذا كانت تتمسك بشروط لا علاقة لها "بالنووي "أو ما إذا كانت تريد بلوغ اتفاق سريعا".في قضية استشهاد شيرين ابو عاقلة، بدأ تعدد الروايات، لم يتمكن تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي من تحديد مصدر النيران التي قتلت أبو عاقلة وفق ما أعلن الجيش الاسرائيلي الذي قال في بيان له: "خلص التقرير الأولي إلى أنه من غير الممكن تحديد مصدر النيران التي أصابت وقتلت الصحافية" شيرين أبو عاقلة، إلا أنه قد يكون مسلحين فلسطينيين أو جنديا إسرائيليا. أضاف التقرير: "يظهر التحقيق احتمالين لمصدر الطلقة التي قتلتها".الاحتمال الأول قد يكون "نيرانا كثيفة من مسلحين فلسطينيين (باتجاه جنود إسرائيليين)، أطلقت خلاله مئات الأعيرة من عدد من المواقع ... والاحتمال الثاني هو أنه خلال الاشتباك أطلق أحد الجنود بضعة أعيرة من عربة جيب مستخدما منظارا تلكسوبيا على شخص كان يطلق النار على عربته". السؤال هنا: هل يقود هذا التباين إلى المطالبة بتحقيق دولي؟كل الذخائر الانتخابية تطلق حممها في ساعات ما قبل سريان الصمت الرابع المهرجانات نشطت المواقف على المنابر وصلت الصوت بالصوت. وأئمة المساجد أقاموا صلاة الجمعة على نية يوم الاقتراع ومعهم خطاب موحد يفتي بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية التي صارت ذنوب مقاطعتها من الكبائر.وجمهورية يوم الأحد أفلتت من أيامها واندفعت الأقوال والوعود وأداء القسم والتهديد بنزع لبنان عن هويته ما لم يجر التصويت لمصلحة فريق دون آخر.ومن بيروت الى البقاع كان القصف بالسلاح حيث رد النائب فؤاد مخزومي بعنف ومن مهرجان حاشد على الأمين العام لحزب الله, معتبرا أن بيروت اليوم في خطر وجودي من قوة ظالمة تسعى للمس بأصالتها"، وقال لمن يفكرون في الاقتراب من مدينتنا: "فشرتوا وفشر أن يتحكم بنا حزب الله".وبقاعا كان حزب الله على سلاحه ويحشد في مهرجان على إطلالة للسيد حسن نصرالله سأل فيها : هل سلاح المقاومة منعكم من تنفيذ خطة الكهرباء أو من إقامة السدود أو من فتح الأبواب للشركات الأجنبية للاستثمار في لبنان، وهل قرر سلاح المقاومة السياسات المالية المفجعة في لبنان؟وكشف نصرالله أن "وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بدأ اتصالات بسفراء ودول مختلفة وشركات خاصة، وسيتابع بكل جدية مشروع النفق الذي يصل بيروت بالبقاع".ومن النفق الى المعبر حيث افتتح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اليوم مركز مطربة الحدودي بين لبنان وسوريا, أعلن المدير أن هذا المعبر سيشرعن عملية التنقل بين البلدين وسيؤدي إلى إقفال ثمانية عشر معبرا غير شرعي، كان يضطر اللبنانيون المقيمون داخل الاراضي السورية أن ينتقلوا عبرها إلى لبنان.ومن سوريا الى فلسطين المحتلة التي وثقت اليوم جريمة اسرائيلية جديدة بحق نعش الشهيدة شيرين ابو عاقلة. وكما تهدم اسرائيل البيوت وتعتدي على الآمنين, اقتحمت مراسم تشييع نجمة القدس وضربت حرمة الشهادة وكاد جسد شيرين المسجى في النعش أن يسترجع الروح فقط ليلعن عدوه الذي يلاحقه الى المثوى الأخير.وبطلوع الروح أقيمت مراسم التشيع في كنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس المحتلة، وقبل أن تنقل شيرين ليورى جثمانها في ثرى مقبرة جبل صهيون في باب الخليل اعتدت شرطة الاحتلال مجددا على المشيعين مسلمين ومسيحيين أمام الكنيسة.ومع حداد العالم العربي على الشهيدة أبو عاقلة كان الحزن يلف دولة الامارات العربية المتحدة على رحيل رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي نقل الإمارات من مرحلة تأسيسية استغرقت خمسة وثلاثين عاما الى مرحلة التمكين والنهضة.