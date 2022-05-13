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لبنان

نصائح دولية لتخفيف حدّة الخطاب السياسي

Lebanon 24
13-05-2022 | 17:24
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أشارت مصادر سياسية عبر "اللواء" الى نصائح دولية أسديت من اكثر من جهة، تشدّد على تخفيف حدة الخطاب السياسي وحملات التراشق بالاتهامات".
ولفتت إلى ان "الجهات الدولية نفسها، شددت على ضرورة تسريع تشكيل حكومة جديدة، وتجنّب هدر الوقت سدى بالتعطيل القسري تحقيقا لمكاسب سياسية ضيقة وتسريع الخطى لاجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، تفاديا لتفاقم الانقسام الداخلي وحدوث فراغ رئاسي، يزيد من حالة التوتر السياسي والشلل في باقي مؤسسات الدولة، وحذرت بأن اي عرقلة او تعطيل متعمد كالذي حصل سابقا، سيؤدي حتما الى تفاقم الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية الصعبة، ويعطل الجهود المبذولة مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة، لمساعدة لبنان واخراجه من محنته وازماته".
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المصدر: اللواء
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