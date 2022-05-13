تعرَّضَ لإطلاق نار في مشحا.. والسبب؟

تعرّض المدعو "ا.ش" في مشحا لإطلاق نار أثناء تصدّيه لمجهولين قاموا بسرقة مازوت تابع لإرسال شركة ألفا ليفرّوا بعدها الى جهه مجهولة.

وقد تم نقل المصاب الى المستشفى للعلاج وقد وُصفت حالته بالمستقرّة.

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