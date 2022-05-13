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لبنان

تعرَّضَ لإطلاق نار في مشحا.. والسبب؟

Lebanon 24
13-05-2022 | 17:44
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تعرّض المدعو "ا.ش" في مشحا لإطلاق نار أثناء تصدّيه لمجهولين قاموا بسرقة مازوت تابع لإرسال شركة ألفا ليفرّوا بعدها الى جهه مجهولة.
وقد تم نقل المصاب الى المستشفى للعلاج وقد وُصفت حالته بالمستقرّة.
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