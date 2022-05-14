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لبنان

في طرابلس.. زحمة امام مركز توزيع صناديق الأقتراع (صور)

Lebanon 24
14-05-2022 | 00:43
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افاد مراسل "لبنان 24" في الشمال عن زحمة كبيرة امام مركز توزيع صناديق الأقتراع في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس.
 
 
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صناديق الأقتراع

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