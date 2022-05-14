لبنان ينتخب غداً.. الإجراءات اكتملت والصناديق وزعت على أقلام الاقتراع (صور)

تنطلق غدا الأحد 15 أيار المرحلة الرابعة من الانتخابات النيابية، حيث سينتخب اللبنانيون نوابهم لفترة تمتد 4 سنوات، وقد دخلت البلاد عملياً في مرحلة "حبس أنفاس" ترقباً لما ستفرزه صناديق الاقتراع.

وبدأ تسليم صناديق الاقتراع الى المحافظات تمهيداً لتوزيعها على أقلام الاقتراع في الساعات المقبلة، وفي هذا الإطار شهد مركز توزيع صناديق الاقتراع في مركز رشيد كرامي الدولي في طرابلس زحمة كبيرة صباح اليوم السبت باشراف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الذي اعطى توجيهاته للموظفين لتسهيل تسليم رؤساء الاقلام والكتبة الصناديق واللوازم بالسرعة المطلوبة، واكد في تصريح ان "التحضيرات الادارية واللوجستية والامنية قد انجزت للعملية الانتخابية يوم غد الاحد".

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وتمت عملية التوزيع من دون تسجيل اي اشكال او اعتراضات تذكر.

أشرف محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه منذ السابعة من صباح اليوم، في إطار إنجاز التحضيرات والاستعدادات لاجراء الانتخابات النيابية غدا، على عملية تسليم صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية الى 506 رئيس قلم وكاتب المنتدبين الموزعين على 253 قلم اقتراع في 42 بلدة وقرية في قضاء النبطية.



ومنذ مساء امس، تمركزت عناصر من القوى الامنية في محيط المراكز وداخلها التي ستفتح صباح غد امام الناخبين للادلاء باصواتهم.

وتشهد القرى والبلدات البترونية استعدادات للعملية الانتخابية، في حضور عناصر من قوى الامن الداخلي الذين رافقوا رؤساء الأقلام إلى المراكز المخصصة للإقتراع.

وفي سرايا البترون إنطلقت عند السابعة من صباح اليوم عملية تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الأقلام ومساعديهم بإشراف القائمقام روجيه طوبيا.

وفي عكار، إستكملت التحضيرات الإدارية كافة لمواكبة الإنتخابات النيابية في محافظة عكار بإشراف ومتابعة من محافظ عكار المحامي عماد اللبكي الذي تابع مع موظفي المحافظة طيلة ليلة أمس وحتى منتصف الليل عملية وصول صناديق الإقتراع وترتيبها وتوضيبها لتسهيل عملية تسليمها بشكل سلس صباحا.

إلى ذلك، أشرفت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري وفريق عمل القائمقامية منذ الرابعة فجرا، وبمواكبة عناصر من مكتب امن الدولة بأمرة المقدم ربيع الياس على توزيع الصناديق للانتخابات النيابية على رؤساء الاقلام والكتبة في سرايا جبيل، وقد اعتمدت مرعي مكننة حديثة لتوزيع رؤساء الاقلام على ال 179 قلم اقتراع الموزعين ضمن 87 مركزا في 85 بلدة في قضاء جبيل.

وعمدت عناصر من شرطة بلدية جبيل على اقفال الشارع المؤدي الى السرايا تسهيلا للعملية.

وانتهت في قائمقامية زغرتا عملية تسليم صناديق الاقتراع الى رؤساء الاقلام والكتبة المكلفين إدارة العملية الانتخابية، وسط تدابير لوجستية وادارية وامنية منظمة، أشرفت عليها القائمقام إيمان الرافعي مع فريق عمل اداري من موظفي القائمقامية في سرايا زغرتا.

كما انتهت عملية تسليم صناديق الاقتراع، التي كانت بدأت عند الرابعة والنصف صباحا، إلى رؤساء الأقلام في سرايا بعبدا باشراف محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي وحضوره.

من جانبها، أنهت محافظة الجنوب صباح اليوم البت عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الاقلام والكتبة الذين سينطلقون الى مراكزهم تحضيرا لادارة العملية الانتخابية.

وتمت عملية التسليم بإشراف المحافظ منصور ضو وبمراقبة وتنظيم من عناصر الأجهزة الأمنية، وبلغ عدد الصناديق 299 صندوقا منها 100 لمدينة صيدا و199 لقرى قضاء صيدا الزهراني موزعين على 52 قرية منها 46 بلدية و6 قرى لا بلديات فيها.

وفي الهرمل بدأت عند السادسة والنصف من صباح اليوم عملية توزيع صناديق الاقتراع على رؤساء الاقلام، باشراف قائمقام الهرمل طلال قطايا، وسيتم توزيع 99 صندوقا عدد الاقلام الموجودة في قضاء الهرمل.

وبدأت منذ السابعة صباحا عملية تسليم صناديق الاقتراع لـ 198 رئيس قلم في قضاء كسروان - الفتوح، يرافقهم عناصر من القوى الامنية في الملعب البلدي في جونية، باشراف القائمقام بيار كساب .

وأشرفت قائمقام عاليه بدر زيدان العريضي على توزيع صناديق الاقتراع البالغ عددها245 في مدرسة خالد جنبلاط الرسمية في مدينة عاليه، على رؤساء الأقلام، منذ الخامسة فجرا.

وكان فريق عمل القائمقامية والقائمقام زيدان حضروا إلى مركز توزيع الصناديق منذ ليل أمس مع كافة التجهيزات لإنجاح عملية تسليم الصناديق لرؤساء الأقلام، علما ان الجيش والقوى الأمنية متواجدة في محيط وداخل مركز التوزيع لحفظ الأمن.

وفي النبطية، واكبت عناصر من مكتب النبطية في المديرية الاقليمية لامن الدولة عملية تسليم صناديق الاقتراع في سرايا النبطية منذ السادسة من صباح اليوم، وانتشرت العناصر عند مداخل السرايا وفي مركزي تسليم الصناديق واشرفوا على عملية تنظيم تسلم رؤساء الاقلام والكتبة لصناديق الاقتراع، وعكست هذه العملية سرعة في انجاز هذه العملية وارتياح لدى رؤساء الاقلام الذين توجهوا الى مراكز الاقتراع باكرا.

وانتهت عملية تسليم صناديق الاقتراع في قضاء صور، بإشراف القائمقام بالوكالة محمد جفال، حيث تم تسليم 328 صندوقا في متوسطة صور الرسمية، موزعين على 82 مركز اقتراع.