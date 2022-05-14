مُرشحة تصاب بنوبة غضب ورافع شعار "رفض سطوة السلاح" يتودد

يتم التداول في الاروقة الحزبية بأخبار مفادها ان احد المرشحين البارزين للانتخابات ممن يرفعون شعار "رفض سطوة السلاح والهيمنة" يواصل، عبر بعض الوسطاء، توجيه الرسائل الى المعنيين بأن ما قاله ليس موقفه الفعلي ، ولكنه مضطر لمسايرة القواعد الشعبية "الغاضبة".

وفي الكواليس أيضا أن احدى المرشحات اصيبت بنوبة غضب بعد توزيع شريط مصوّر لبعض مواقفها السابقة يناقض بالكامل الشعارات التي تطلقها وفريقها حاليا.

ويتم التداول همسا أن جهة حزبية مناوئة للفريق السياسي للمرشحة المذكورة هو من قام باعداد هذا الشريط، واختار لتوزيعه توقيتا "اصاب المرشحة في مقتل" بعدما كان رهانها على استقطاب اصوات "فئة مترددة وزعلانة".