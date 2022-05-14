محافظ النبطية أشرف على عملية تسليم صناديق الاقتراع في القضاء

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أشرف محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه منذ السابعة من صباح اليوم، في إطار إنجاز التحضيرات والاستعدادات لاجراء الانتخابات النيابية غدا، على عملية تسليم صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية الى 506 رئيس قلم وكاتب المنتدبين الموزعين على 253 قلم اقتراع في 42 بلدة وقرية في قضاء النبطية.ومنذ مساء امس، تمركزت عناصر من القوى الامنية في محيط المراكز وداخلها التي ستفتح صباح غد امام الناخبين للادلاء باصواتهم.