تسليم صناديق الاقتراع في البترون

إنطلقت عند السابعة من صباح اليوم عملية تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الأقلام ومساعديهم في سرايا البترون بإشراف القائمقام روجيه طوبيا.



وتشهد القرى والبلدات البترونية استعدادات للعملية الانتخابية، في حضور عناصر من قوى الامن الداخلي الذين رافقوا رؤساء الأقلام إلى المراكز المخصصة للإقتراع.

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