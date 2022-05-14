نهرا أشرف على توزيع الصناديق في طرابلس

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بدأت صباح اليوم عملية توزيع صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية في قضاء طرابلس الذي يضم مدن: طرابلس، الميناء، القلمون، البداوي، ووادي النحلة، في معرض رشيد كرامي الدولي في المدينة، باشراف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الذي اعطى توجيهاته للموظفين لتسهيل تسليم رؤساء الاقلام والكتبة الصناديق واللوازم بالسرعة المطلوبة، واكد في تصريح ان "التحضيرات الادارية واللوجستية والامنية قد انجزت للعملية الانتخابية يوم غد الاحد".وتمت عملية التوزيع من دون تسجيل اي اشكال او اعتراضات تذكر.وابدى رؤساء الاقلام والمساعدون ارتياحهم للتنظيم والخطة التي وضعها نهرا مع فريق عمله ورئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم.وحضر رؤساء الاقلام والكتبة الى مكان توزيع الصناديق منذ الصباح الباكر، وسط مواكبة امنية وحضور كثيف لعناصر قوى الامن الداخلي التي عمدت الى تسهيل دخول وخروج رؤساء الاقلام والكتبة بشكل مريح ومنظم، باشرف قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، من ثم توجه روساء الاقلام مع المساعدين والصناديق الى مراكزهم بمواكبة من عناصر قوى الامن الداخلي.إشارة الى ان عدد الناخبين في قضاء طرابلس يبلغ 254438 ناخبا مسجلين على لوائح الشطب وموزعين على 385 قلم اقتراع .