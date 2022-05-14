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لبنان

اللبكي يتابع وصول وتوزيع الصناديق على أقلام الاقتراع في عكار

Lebanon 24
14-05-2022 | 01:56
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 إستكملت التحضيرات الإدارية كافة لمواكبة الإنتخابات النيابية في محافظة عكار بإشراف ومتابعة من محافظ عكار المحامي عماد اللبكي الذي تابع مع موظفي المحافظة طيلة ليلة أمس وحتى منتصف الليل عملية وصول صناديق الإقتراع وترتيبها وتوضيبها لتسهيل عملية تسليمها بشكل سلس صباحا.
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وبدأ موظفو المحافظة منذ الرابعة والنصف صباحا عملية تسليم الصناديق المقفلة والبالغ عددها 528 صندوقا وكافة مستلزمات العملية الإنتخابية من قرطاسية ومحابر ولوائح الشطب لرؤساء الأقلام والكتبة التي سيتم توزيعها على 190 مركز إقتراع في دائرة الشمال الأولى - عكار، في 6 مواقع في باحة سرايا حلبا الحكومية لتسهيل وسرعة توزيعها وضمان وصولها الى مراكز الاقتراع البعيدة بمؤازرة من قوى الأمن الداخلي استعدادا للاستحقاق الإنتخابي، وسط إجراءات أمنية لقوى الأمن الداخلي امام سرايا حلبا  .
 
وتسهيلا لوصول رؤساء الأقلام والكتبة الى البلدات العكارية التي خصصت لهم، لوحظ وجود فانات أمام سرايا حلبا كتب عليها مخصصة لنقل رؤساء الأقلام والكتبة .
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