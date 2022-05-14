قائمقام جبيل تعتمد مكننة حديثة في توزيع رؤساء الاقلام

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أشرفت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري وفريق عمل القائمقامية منذ الرابعة فجرا، وبمواكبة عناصر من مكتب امن الدولة بأمرة المقدم ربيع الياس على توزيع الصناديق للانتخابات النيابية على رؤساء الاقلام والكتبة في سرايا جبيل، وقد اعتمدت مرعي مكننة حديثة لتوزيع رؤساء الاقلام على ال 179 قلم اقتراع الموزعين ضمن 87 مركزا في 85 بلدة في قضاء جبيل.وعمدت عناصر من شرطة بلدية جبيل على اقفال الشارع المؤدي الى السرايا تسهيلا للعملية.