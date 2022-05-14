Advertisement

لبنان

في سرايا حلبا.. اجتماع أمنيّ لمواكبة الانتخابات

Lebanon 24
14-05-2022 | 02:06
A-
A+
Doc-P-952037-637881162887124367.jpg
Doc-P-952037-637881162887124367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس محافظ عكار المحامي عماد اللبكي اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في سرايا حلبا الحكومية، حضره المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي زياد الشعراني، مسؤول مخابرات الجيش في عكار العقيد ميلاد طعوم، مدير امن الدولة في عكار العقيد ريمون أبو معشر، مسؤول دائرة امن عام محافظة عكار العقيد عبدالرزاق مالطي، امر المفرزة القضائية في عكار العقيد نديم عبدالمسيح، مساعد قائد منطقة الشمال الاقليمية العقيد ايلي رفول، قائد سرية درك حلبا المقدم اسماعيل الايوبي، امر مفرزة الاستقصاء في الشمال المقدم بطرس سيدة، رئيس مكتب معلومات الامن العام في عكار الرائد وسيم الصايغ، رئيس فرع المعلومات في القبيات الرائد علي ضاهر، آمر فصيلة درك حلبا الرائد عبدالعزيز دياب ، رئيس مكتب معلومات قوى الامن الداخلي في حلبا النقيب محمد تنيان، امين سر عام محافظة عكار المحامية جان الخولي، ممثل الصليب الاحمر اللبناني في عكار غسان حنا، مدير الدفاع المدني في حلبا خضر طالب.
Advertisement
 
وفي مستهل الاجتماع، عرض اللبكي الخطة الامنية المزمع تطبيقها في محافظة عكار لانجاز الاستحقاق الانتخابي، وشدد على اهمية التعاون والتنسيق بين كافة الاجهزة الامنية والعسكرية لتأمين سلامة العملية الانتخابية .
 
وتوافق المجتمعون على ضرورة انشاء غرفة عمليات جاهزة لتلقي الشكاوى ومعالجتها، حفاظا على الامن والنظام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:07 | 2022-05-14
11:50 | 2022-05-14
11:49 | 2022-05-14
11:13 | 2022-05-14
10:16 | 2022-05-14
09:23 | 2022-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website