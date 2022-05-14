في سرايا حلبا.. اجتماع أمنيّ لمواكبة الانتخابات

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ترأس محافظ عكار المحامي عماد اللبكي اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في سرايا حلبا الحكومية، حضره المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي زياد الشعراني، مسؤول مخابرات الجيش في عكار العقيد ميلاد طعوم، مدير امن الدولة في عكار العقيد ريمون أبو معشر، مسؤول دائرة امن عام محافظة عكار العقيد عبدالرزاق مالطي، امر المفرزة القضائية في عكار العقيد نديم عبدالمسيح، مساعد قائد منطقة الشمال الاقليمية العقيد ايلي رفول، قائد سرية درك حلبا المقدم اسماعيل الايوبي، امر مفرزة الاستقصاء في الشمال المقدم بطرس سيدة، رئيس مكتب معلومات الامن العام في عكار الرائد وسيم الصايغ، رئيس فرع المعلومات في القبيات الرائد علي ضاهر، آمر فصيلة درك حلبا الرائد عبدالعزيز دياب ، رئيس مكتب معلومات قوى الامن الداخلي في حلبا النقيب محمد تنيان، امين سر عام محافظة عكار المحامية جان الخولي، ممثل الصليب الاحمر اللبناني في عكار غسان حنا، مدير الدفاع المدني في حلبا خضر طالب.وفي مستهل الاجتماع، عرض اللبكي الخطة الامنية المزمع تطبيقها في محافظة عكار لانجاز الاستحقاق الانتخابي، وشدد على اهمية التعاون والتنسيق بين كافة الاجهزة الامنية والعسكرية لتأمين سلامة العملية الانتخابية .وتوافق المجتمعون على ضرورة انشاء غرفة عمليات جاهزة لتلقي الشكاوى ومعالجتها، حفاظا على الامن والنظام.