Advertisement

لبنان

انتهاء عملية تسليم صناديق الاقتراع في سرايا صيدا (صور)

Lebanon 24
14-05-2022 | 02:12
A-
A+
Doc-P-952038-637881165657617410.jpg
Doc-P-952038-637881165657617410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنهت محافظة الجنوب صباح اليوم عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الاقلام والكتبة الذين سينطلقون الى مراكزهم تحضيرا لادارة العملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم غد الأحد

وجرت عملية التسليم بإشراف محافظ الجنوب منصور ضو  وبمراقبة وتنظيم من عناصر الأجهزة الأمنية ، وبلغ عدد الصناديق 299صندوقاً منها 100لمدينة صيدا و199لقرى قضاء صيدا الزهراني موزعين على 52 قرية منها 46 بلدية و6 قرى لا بلديات فيها  .
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:07 | 2022-05-14
11:50 | 2022-05-14
11:49 | 2022-05-14
11:13 | 2022-05-14
10:16 | 2022-05-14
09:23 | 2022-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website