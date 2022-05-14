انتهاء عملية تسليم صناديق الاقتراع في سرايا صيدا (صور)

أنهت محافظة الجنوب صباح اليوم عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الاقلام والكتبة الذين سينطلقون الى مراكزهم تحضيرا لادارة العملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم غد الأحد



وجرت عملية التسليم بإشراف محافظ الجنوب منصور ضو وبمراقبة وتنظيم من عناصر الأجهزة الأمنية ، وبلغ عدد الصناديق 299صندوقاً منها 100لمدينة صيدا و199لقرى قضاء صيدا الزهراني موزعين على 52 قرية منها 46 بلدية و6 قرى لا بلديات فيها .

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