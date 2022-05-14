تسليم صناديق الاقتراع في بعبدا

انتهت عملية تسليم صناديق الاقتراع، التي كانت بدأت عند الرابعة والنصف صباحا، إلى رؤساء الأقلام في سرايا بعبدا باشراف محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي وحضوره.

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