تسليم صناديق الاقتراع في كسروان

بدأت منذ السابعة صباحا عملية تسليم صناديق الاقتراع ل 198 رئيس قلم في قضاء كسروان - الفتوح، يرافقهم عناصر من القوى الامنية في الملعب البلدي في جونية، باشراف القائمقام بيار كساب .

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