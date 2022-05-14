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لبنان

تسليم صناديق الاقتراع في كسروان

Lebanon 24
14-05-2022 | 02:37
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بدأت منذ السابعة صباحا عملية تسليم صناديق الاقتراع ل 198 رئيس قلم  في قضاء كسروان - الفتوح، يرافقهم عناصر من القوى الامنية في الملعب البلدي في جونية، باشراف القائمقام بيار كساب .
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قضاء كسروان - الفتوح

كساب

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