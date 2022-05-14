تسليم صناديق الاقتراع في النبطية

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واكبت عناصر من مكتب النبطية في المديرية الاقليمية لامن الدولة عملية تسليم صناديق الاقتراع في سرايا النبطية منذ السادسة من صباح اليوم، وانتشرت العناصر عند مداخل السرايا وفي مركزي تسليم الصناديق واشرفوا على عملية تنظيم تسلم رؤساء الاقلام والكتبة لصناديق الاقتراع، وعكست هذه العملية سرعة في انجاز هذه العملية وارتياح لدى رؤساء الاقلام الذين توجهوا الى مراكز الاقتراع باكرا.