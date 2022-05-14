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لبنان

"أمنياً".. هذا ما يجري في صيدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2022 | 03:00
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عشية الانتخابات النيابية، تعملُ القوى الأمنية على تعزيزِ عملها "الاستخباراتي" في مدينة صيدا والجنوب، وقد جرى تركيزُ المراقبة بشكل خاص في مناطق المخيمات والأطراف المُحاذية لها.
وقال مصدرٌ أمني لـ"لبنان24" إنّ "القوى الأمنية ومخابرات الجيش تعملُ بتنسيقٍ كامل، وبالتالي فإن الأمن مضبوطٌ تماماً وأجهزة المخابرات تقوم بعملها". 
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وأوضح المصدر أن هناك توجيهات بالتحرك سريعاً فور حصول أي إشكال، مؤكداً أن كل الخطوات المرتبطة بالأمن الاستباقي مُتخذة وقائمة. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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