انتهاء تسليم الصناديق في قضاء صور

انتهت عملية تسليم صناديق الاقتراع في قضاء صور، بإشراف القائمقام بالوكالة محمد جفال، حيث تم تسليم 328 صندوقا في متوسطة صور الرسمية، موزعين على 82 مركز اقتراع.

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