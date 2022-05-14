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لبنان

انتهاء تسليم الصناديق في قضاء صور

Lebanon 24
14-05-2022 | 02:55
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 انتهت عملية تسليم صناديق الاقتراع في قضاء صور، بإشراف القائمقام بالوكالة محمد جفال، حيث تم تسليم 328 صندوقا في متوسطة صور الرسمية، موزعين على 82 مركز اقتراع.
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14/05/2022 19:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24

قضاء صور

محمد جفال

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