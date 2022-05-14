Advertisement

لبنان

"الغجر" في الشوف.. لمن ستذهب أصواتهم؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-05-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-952056-637881199796226776.jpg
Doc-P-952056-637881199796226776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بادر مرشحون في دائرة الشوف - عاليه مؤخراً، إلى التواصلِ مع "الغَجَر" هناك من أجل استمالتهم انتخابياً.
وتقدر الأرقام نسبة "الغجر" في الشوف - عاليه بأكثر من 2000 صوت.
 
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: لتكُن هذه الانتخابات بداية الطريق المستقيم التي تخرج لبنان من اللُّجة التي أوقعه فيها المسؤولون والسياسيون ولا يزالون حتى الساعة
lebanon 24
14/05/2022 19:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم أخير من "الحملات والتحريض".. لبنان "يتأهّب" لانتخابات الأحد!
lebanon 24
14/05/2022 19:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي لـmtv: على رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات ان تكون على مستوى طموحات اللبنانيين والهيئة يجب ان تتعامل مع الاعلام والاعلان الانتخابي بطريقة متوازنة وعادلة ومجدية
lebanon 24
14/05/2022 19:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من السراي: اللبنانيون مدعوون يوم الاحد للمشاركة بالانتخابات النيابية بعد جولتين تمتا بنجاح الاسبوع الفائت في دول الانتشار وشكلتا خطوة أساسية بتعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر والمقيم
lebanon 24
14/05/2022 19:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان

انتخابات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:07 | 2022-05-14
11:50 | 2022-05-14
11:49 | 2022-05-14
11:13 | 2022-05-14
10:16 | 2022-05-14
09:23 | 2022-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website