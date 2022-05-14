"الغجر" في الشوف.. لمن ستذهب أصواتهم؟

بادر مرشحون في دائرة الشوف - عاليه مؤخراً، إلى التواصلِ مع "الغَجَر" هناك من أجل استمالتهم انتخابياً.

وتقدر الأرقام نسبة "الغجر" في الشوف - عاليه بأكثر من 2000 صوت.