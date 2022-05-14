انتهاء عملية تسليم الصناديق في سرايا زحلة

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انتهت عند السابعة والنصف من صباح اليوم عملية تسليم صناديق الإقتراع لرؤساء الاقلام في سرايا زحلة، في حضور محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده وحضوره الى موظفي دائرة المحافظة. واتسمت الاجواء بالهدوء والتنظيم.عملية التسليم بدأت عند الرابعة من صباح اليوم ويبلغ عددها 325 صندوقا ل 67 قلم اقتراع في قضاء زحلة، في حضور ضباط وعناصر الاجهزة الأمنية.واثنى الموظفون على حسن التنظيم في عملية تسليم الصناديق من دون حدوث اي مشكلة.